11 января 2025

Россиянам назвали лучшее время для поиска работы

«Центр Профессии будущего»: лучше искать работу в начале года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперт отметила, что при поиске работы прежде всего стоит определить карьерные цели
Эксперт отметила, что при поиске работы прежде всего стоит определить карьерные цели Фото:

Начало нового года является лучшим периодом для поиска работы. Об этом рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«С января по март компании пересматривают свои бюджеты и формируют команды под утвержденные цели на год. В результате появляется больше подходящих вакансий», — объяснила эксперт в разговоре с RT. Кроме того, после праздников многие чувствуют себя отдохнувшими, что усиливает мотивацию для поиска новых карьерных возможностей.

По словам Бухваловой, если работа стала источником стресса, возможно, пришло время подумать о ее смене. Эксперт посоветовала оценить причины стресса, такие как давление со стороны руководства или несоответствие работы вашим ценностям, и рассмотреть, какие изменения могли бы улучшить ситуацию.

Однако стоит помнить, что увольнение не всегда является лучшим решением, особенно если текущая работа обеспечивает финансовую стабильность. Перед тем как уйти, обсудите с руководством возможные варианты для вашего развития в компании, добавила глава центра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начало нового года является лучшим периодом для поиска работы. Об этом рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. «С января по март компании пересматривают свои бюджеты и формируют команды под утвержденные цели на год. В результате появляется больше подходящих вакансий», — объяснила эксперт в разговоре с RT. Кроме того, после праздников многие чувствуют себя отдохнувшими, что усиливает мотивацию для поиска новых карьерных возможностей. По словам Бухваловой, если работа стала источником стресса, возможно, пришло время подумать о ее смене. Эксперт посоветовала оценить причины стресса, такие как давление со стороны руководства или несоответствие работы вашим ценностям, и рассмотреть, какие изменения могли бы улучшить ситуацию. Однако стоит помнить, что увольнение не всегда является лучшим решением, особенно если текущая работа обеспечивает финансовую стабильность. Перед тем как уйти, обсудите с руководством возможные варианты для вашего развития в компании, добавила глава центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...