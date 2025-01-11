В микрорайоне Изумрудный в Кургане спасатели потушили дом, который загорелся после замыкания гирлянды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На улице Гранатовой вечером 9 января 27 спасателей тушили дом. Возгорание возникло по причине неисправности гирлянды. Пожарного извещателя у хозяев не было», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, во время возгорания дома отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, выбираться из горящего дома ей пришлось через окно, рассказали в МЧС. Уточняется, что дорогостоящий автомобиль пожарные выталкивали из горящей ограды вручную.
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