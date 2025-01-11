11 января 2025
10 января 2025

В Кургане из-за неисправной гирлянды загорелся дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели потушили дом
Спасатели потушили дом Фото:

В микрорайоне Изумрудный в Кургане спасатели потушили дом, который загорелся после замыкания гирлянды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На улице Гранатовой вечером 9 января 27 спасателей тушили дом. Возгорание возникло по причине неисправности гирлянды. Пожарного извещателя у хозяев не было», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, во время возгорания дома отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, выбираться из горящего дома ей пришлось через окно, рассказали в МЧС. Уточняется, что дорогостоящий автомобиль пожарные выталкивали из горящей ограды вручную. 

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В микрорайоне Изумрудный в Кургане спасатели потушили дом, который загорелся после замыкания гирлянды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «На улице Гранатовой вечером 9 января 27 спасателей тушили дом. Возгорание возникло по причине неисправности гирлянды. Пожарного извещателя у хозяев не было», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, во время возгорания дома отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, выбираться из горящего дома ей пришлось через окно, рассказали в МЧС. Уточняется, что дорогостоящий автомобиль пожарные выталкивали из горящей ограды вручную. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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