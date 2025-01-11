11 января 2025
10 января 2025

Жителям Уралмаша угрожали расправой наркоманы в поисках закладки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчины искали закладку у дерева (архивное фото)
Мужчины искали закладку у дерева (архивное фото) Фото:

В жилом районе Уралмаш (Екатеринбург) неизвестные искали закладку на ул. Стахановская и начали ругаться с местным жителям, угрожая расправой и кинув в его окно снежный ком. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Между домами 22 и 29 по улице Стахановской (Уралмаш) неизвестные в 01:35 ночи рыли в поисках закладки. Огрызались и угрожали расправой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как трое мужчин что-то искали у дерева и начали злиться из-за того, что «все было раскопано». С ними начал разговаривать екатеринбуржец, снимавший видео для полиции. Угрозы послать видеозапись силовикам еще сильнее разозлили одного из мужчин.

В ходе конфликта тому, кто записывал видео, сказали, что знают номер его квартиры, и бросили в окно большой кусок снега. Под конец записи, появился голос супруги местного жителя. Очевидец также рассказал, что ему никто не ответил ни в дежурной части полиции по Орджоникидзевскому району, ни в ГУ МВД по Свердловской области.

Корреспондент URA.RU направил запросы в указанные органы правопорядка за комментариями. Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жилом районе Уралмаш (Екатеринбург) неизвестные искали закладку на ул. Стахановская и начали ругаться с местным жителям, угрожая расправой и кинув в его окно снежный ком. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Между домами 22 и 29 по улице Стахановской (Уралмаш) неизвестные в 01:35 ночи рыли в поисках закладки. Огрызались и угрожали расправой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как трое мужчин что-то искали у дерева и начали злиться из-за того, что «все было раскопано». С ними начал разговаривать екатеринбуржец, снимавший видео для полиции. Угрозы послать видеозапись силовикам еще сильнее разозлили одного из мужчин. В ходе конфликта тому, кто записывал видео, сказали, что знают номер его квартиры, и бросили в окно большой кусок снега. Под конец записи, появился голос супруги местного жителя. Очевидец также рассказал, что ему никто не ответил ни в дежурной части полиции по Орджоникидзевскому району, ни в ГУ МВД по Свердловской области. Корреспондент URA.RU направил запросы в указанные органы правопорядка за комментариями. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...