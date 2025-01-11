В жилом районе Уралмаш (Екатеринбург) неизвестные искали закладку на ул. Стахановская и начали ругаться с местным жителям, угрожая расправой и кинув в его окно снежный ком. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Между домами 22 и 29 по улице Стахановской (Уралмаш) неизвестные в 01:35 ночи рыли в поисках закладки. Огрызались и угрожали расправой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как трое мужчин что-то искали у дерева и начали злиться из-за того, что «все было раскопано». С ними начал разговаривать екатеринбуржец, снимавший видео для полиции. Угрозы послать видеозапись силовикам еще сильнее разозлили одного из мужчин.
В ходе конфликта тому, кто записывал видео, сказали, что знают номер его квартиры, и бросили в окно большой кусок снега. Под конец записи, появился голос супруги местного жителя. Очевидец также рассказал, что ему никто не ответил ни в дежурной части полиции по Орджоникидзевскому району, ни в ГУ МВД по Свердловской области.
Корреспондент URA.RU направил запросы в указанные органы правопорядка за комментариями. Ответы ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!