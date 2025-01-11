Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили работников прокуратуры. Они пожелали им здоровья и успехов в работе.
«Сегодня мы переживаем особый период. Россия противостоит серьезным внешним вызовам и параллельно формирует задел, который обеспечит стране и ее гражданам успешное и уверенное будущее. Сейчас как никогда важно единство и цельность нашего общества и органы прокуратуры выполняют одну из ключевых функций в обеспечении внутренней стабильности страны», — отметил полпред Жога.
Артем Жога уточнил, что прокуроры добиваются полного соблюдения человеческих прав, восстанавливают справедливость и борятся с коррупцией и другими преступлениями. Он пожелал им добра, здоровья и энергии для новых профессиональных достижений.
«Благодарю уральский прокурорский корпус за эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам антитеррористической защищенности, реализации имущественных, финансовых, трудовых прав граждан, за поддержание социальной стабильности на предприятиях и в территориях. Особо отмечу роль прокуратуры в повышении правовой культуры уральцев, укреплении в общественном сознании уважительного отношения к российским законам и нетерпимости к любым противоправным проявлениям», — подчеркнул губернатор Куйвашев.
Мэр столицы Урала в поздравлении упомянул, что прокуратура на протяжении всей истории демонстрирует свою значимость и ключевую роль в служении законности и интересам Отечества. «Искренне желаю работникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, личного благополучия», — заявил Алексей Орлов.
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