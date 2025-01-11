11 января 2025

Новогодние украшения на улицах города будут радовать пермяков до февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Свето-иллюминационные украшения на улицах Перми демонтируют после 9 февраля
Свето-иллюминационные украшения на улицах Перми демонтируют после 9 февраля Фото:

Новогоднее оформление на улицах Перми будет радовать жителей города до 9 февраля. Его планируют демонтировать вместе с ледовым городком на эспланаде, сообщили в мэрии.

«Новогодние праздники подошли к концу, но свето-иллюминационные украшения на улицах Перми будут демонтированы только после 9 февраля. Украшения установлены во всех районы Перми, крупные конструкции традиционно заняли место на больших дорожных развязках и площадях. В каждом из районов есть своя праздничная новогодняя ель», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Уточняется, что ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» будет открыт до 9 февраля, если позволят погодные условия. Городок работает в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что из-за оттепели в Перми закрыли главный ледовый городок на эспланаде. Он приостановил свою работу с 11 по 12 января.

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Новогоднее оформление на улицах Перми будет радовать жителей города до 9 февраля. Его планируют демонтировать вместе с ледовым городком на эспланаде, сообщили в мэрии. «Новогодние праздники подошли к концу, но свето-иллюминационные украшения на улицах Перми будут демонтированы только после 9 февраля. Украшения установлены во всех районы Перми, крупные конструкции традиционно заняли место на больших дорожных развязках и площадях. В каждом из районов есть своя праздничная новогодняя ель», — сообщается на сайте мэрии Перми. Уточняется, что ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» будет открыт до 9 февраля, если позволят погодные условия. Городок работает в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. Ранее стало известно, что из-за оттепели в Перми закрыли главный ледовый городок на эспланаде. Он приостановил свою работу с 11 по 12 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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