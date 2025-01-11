Новогодние украшения на улицах города будут радовать пермяков до февраля

Новогоднее оформление на улицах Перми будет радовать жителей города до 9 февраля. Его планируют демонтировать вместе с ледовым городком на эспланаде, сообщили в мэрии.
«Новогодние праздники подошли к концу, но свето-иллюминационные украшения на улицах Перми будут демонтированы только после 9 февраля. Украшения установлены во всех районы Перми, крупные конструкции традиционно заняли место на больших дорожных развязках и площадях. В каждом из районов есть своя праздничная новогодняя ель», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Уточняется, что ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» будет открыт до 9 февраля, если позволят погодные условия. Городок работает в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00.
Ранее стало известно, что из-за оттепели в Перми закрыли главный ледовый городок на эспланаде. Он приостановил свою работу с 11 по 12 января.
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