Мужчина родом из Сирии разгромил арендованную квартиру в Челябинске. О произошедшем рассказала в социальных сетях потерпевшая хозяйка жилья.
«Около года сдавала квартиру мужчине сирийцу, никаких нареканий не было — платил вовремя, последние месяцы даже не приезжала за оплатой, всё решали онлайн. На днях узнала от соседки, что он съехал пару недель назад. На звонки и сообщения он не отвечает. Приехала на квартиру и в шоке — в каком она состоянии», — написала женщина в telegram-канале «Чат Челябинск».
Челябинка отметила, что у нее «абсолютное непонимание», что случилось с человеком и в чём причина такого поведения. Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. По ее словам, оставленный сирийцем залог не покроет весь причиненный ущерб.
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