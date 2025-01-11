11 января 2025

Сириец разгромил квартиру челябинке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сломал межкомнатные двери (фото из архива)
Мужчина сломал межкомнатные двери (фото из архива) Фото:

Мужчина родом из Сирии разгромил арендованную квартиру в Челябинске. О произошедшем рассказала в социальных сетях потерпевшая хозяйка жилья.

«Около года сдавала квартиру мужчине сирийцу, никаких нареканий не было — платил вовремя, последние месяцы даже не приезжала за оплатой, всё решали онлайн. На днях узнала от соседки, что он съехал пару недель назад. На звонки и сообщения он не отвечает. Приехала на квартиру и в шоке — в каком она состоянии», — написала женщина в telegram-канале «Чат Челябинск».

Челябинка отметила, что у нее «абсолютное непонимание», что случилось с человеком и в чём причина такого поведения. Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. По ее словам, оставленный сирийцем залог не покроет весь причиненный ущерб.

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Мужчина родом из Сирии разгромил арендованную квартиру в Челябинске. О произошедшем рассказала в социальных сетях потерпевшая хозяйка жилья. «Около года сдавала квартиру мужчине сирийцу, никаких нареканий не было — платил вовремя, последние месяцы даже не приезжала за оплатой, всё решали онлайн. На днях узнала от соседки, что он съехал пару недель назад. На звонки и сообщения он не отвечает. Приехала на квартиру и в шоке — в каком она состоянии», — написала женщина в telegram-канале «Чат Челябинск». Челябинка отметила, что у нее «абсолютное непонимание», что случилось с человеком и в чём причина такого поведения. Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. По ее словам, оставленный сирийцем залог не покроет весь причиненный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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