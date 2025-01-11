11 января 2025
10 января 2025

Названы самые популярные фильмы у тюменцев в новогодние праздники

«Волшебник Изумрудного города» стал лидером проката в тюменских кинотеатрах
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билета в кино в регионе выросла на 33%
Стоимость билета в кино в регионе выросла на 33% Фото:

Жители Тюменской области в новогодние каникулы предпочли смотреть комедии, мультфильмы и сказки. Самыми популярными по просмотрам в кинотеатрах стали картины «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и «Елки 11». Премьеры принесли кинотеатрам 68 миллионов рублей.

«Наибольшей популярностью у тюменцев с 1 по 8 января 2025 года пользовали фильмы-сказки, комедии и мультфильмы. В пятерку вошли „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ (34,1 млн рублей сборов), „Финист. Первый богатырь“ (23 млн рублей), „Елки 11“ (8,9 млн рублей)», — передает РБК Тюмень данные Фонда кино.

Также в топ популярных картин вошли «Домовенок Кузя» со сборами в 7,3 млн рублей и «Иван Царевич и Серый Волк 6» — сбор 3,2 млн рублей. Эксперты отметили, что несмотря на сокращение количества зрителей, кинотеатры заработали за восемь дней нового года 84,6 миллиона рублей. Это связано с ростом цен на билеты. Так в праздники средняя стоимость билета на сеанс кино в регионе составила 537 рублей. В сравнении с прошлым годом она выросла на 33%.

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Жители Тюменской области в новогодние каникулы предпочли смотреть комедии, мультфильмы и сказки. Самыми популярными по просмотрам в кинотеатрах стали картины «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и «Елки 11». Премьеры принесли кинотеатрам 68 миллионов рублей. «Наибольшей популярностью у тюменцев с 1 по 8 января 2025 года пользовали фильмы-сказки, комедии и мультфильмы. В пятерку вошли „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ (34,1 млн рублей сборов), „Финист. Первый богатырь“ (23 млн рублей), „Елки 11“ (8,9 млн рублей)», — передает РБК Тюмень данные Фонда кино. Также в топ популярных картин вошли «Домовенок Кузя» со сборами в 7,3 млн рублей и «Иван Царевич и Серый Волк 6» — сбор 3,2 млн рублей. Эксперты отметили, что несмотря на сокращение количества зрителей, кинотеатры заработали за восемь дней нового года 84,6 миллиона рублей. Это связано с ростом цен на билеты. Так в праздники средняя стоимость билета на сеанс кино в регионе составила 537 рублей. В сравнении с прошлым годом она выросла на 33%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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