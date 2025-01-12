В России женщины более, чем на треть зарабатывают меньше мужчин

Разница в зарплатах между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года в среднем составляет 26 тысяч рублей в пользу мужского пола. Это следует из данных Росстата.
«Разрыв в среднем составляет 26 тысяч рублей», — говорится в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024». Так, в 2023 году средняя начисленная заработная плата женского пола была меньше на 43% — 61,1 тысячу рублей, в то время как мужчины зарабатывали 87,7 тысяч рублей.
По сравнению с 2021 годом, когда средняя зарплата женщин была 48,6 тысяч, а мужчин — 67 тысяч рублей, разрыв увеличился. Особенно заметное расхождение в оплате труда наблюдается в сфере информации и связи, где женщины получают в среднем 110 тысяч рублей, а мужчины — 169.
Кроме того, в 2017 году разница в зарплатах была значительно меньше. Она составляла всего 13 тысяч рублей. Женщины зарабатывали в среднем 32,6 тысяч рублей, а мужчины — 45,5 тысяч рублей.
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