В России женщины более, чем на треть зарабатывают меньше мужчин

Росстат: мужчины в сравнении с женщинами зарабатывают более, чем на треть
© Служба новостей «URA.RU»
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За последние несколько лет разница в размере зарплат значительно увеличилась
За последние несколько лет разница в размере зарплат значительно увеличилась Фото:

Разница в зарплатах между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года в среднем составляет 26 тысяч рублей в пользу мужского пола. Это следует из данных Росстата.

«Разрыв в среднем составляет 26 тысяч рублей», — говорится в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024». Так, в 2023 году средняя начисленная заработная плата женского пола была меньше на 43% — 61,1 тысячу рублей, в то время как мужчины зарабатывали 87,7 тысяч рублей.

По сравнению с 2021 годом, когда средняя зарплата женщин была 48,6 тысяч, а мужчин — 67 тысяч рублей, разрыв увеличился. Особенно заметное расхождение в оплате труда наблюдается в сфере информации и связи, где женщины получают в среднем 110 тысяч рублей, а мужчины — 169.

Кроме того, в 2017 году разница в зарплатах была значительно меньше. Она составляла всего 13 тысяч рублей. Женщины зарабатывали в среднем 32,6 тысяч рублей, а мужчины — 45,5 тысяч рублей.

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Разница в зарплатах между женщинами и мужчинами по итогам 2024 года в среднем составляет 26 тысяч рублей в пользу мужского пола. Это следует из данных Росстата. «Разрыв в среднем составляет 26 тысяч рублей», — говорится в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024». Так, в 2023 году средняя начисленная заработная плата женского пола была меньше на 43% — 61,1 тысячу рублей, в то время как мужчины зарабатывали 87,7 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом, когда средняя зарплата женщин была 48,6 тысяч, а мужчин — 67 тысяч рублей, разрыв увеличился. Особенно заметное расхождение в оплате труда наблюдается в сфере информации и связи, где женщины получают в среднем 110 тысяч рублей, а мужчины — 169. Кроме того, в 2017 году разница в зарплатах была значительно меньше. Она составляла всего 13 тысяч рублей. Женщины зарабатывали в среднем 32,6 тысяч рублей, а мужчины — 45,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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