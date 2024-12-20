Работодатели прекращают поднимать зарплаты россиянам

Работодатели в России становятся менее склонными к повышению зарплат. В 2024 году 58% компаний увеличили оклады работникам, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял 68%. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В 2024 году 58% российских работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам. По сравнению с 2023 годом, доля таких компаний снизилась на 10%, с 68%», — передает результаты исследования РБК. Среди 1362 работодателей 6% сообщили о снижении зарплат, а 33% удержали их на прежнем уровне. Наиболее активно зарплаты повышали компании среднего бизнеса.
Рост зарплат варьируется по отраслям: в гостинично-ресторанном бизнесе он составил 68%, в добыче сырья — 67%. По данным Росстата, номинальные зарплаты выросли на 18% в сравнении с прошлым годом. Однако эксперты предупреждают о возможном замедлении темпов повышения зарплат в 2025 году из-за ограниченных финансовых возможностей бизнеса.
Опрос компании Get experts показывает, что 70% работодателей повысили зарплаты, но 55% работников остались недовольны доходами. Прогноз Минэкономразвития указывает на увеличение среднемесячных зарплат с 88 тысяч рублей в 2024 году до 119 тысяч к 2027-му.
В России за последний год зарплаты выросли на 25%, достигнув 71,8 тысячи рублей. Наибольший рост наблюдается у промоутеров (+88%) — до 68 тысяч рублей. Водители получили прибавку в 42% (до 129 тысяч), а сварщики — 39% (до 138,5 тысячи). Увеличение минимального размера оплаты труда на 18,5% в 2024 году стало одной из причин повышения заработных плат. По данным на второй квартал 2024 года, 69,5% граждан России имеют высокие доходы, 20,6% — средние, а 9,9% — низкие, передает «Ридус».
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