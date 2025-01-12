В инфекционной больнице в Москве при пожаре сгорел пациент

Возгорание в корпусе было ликвидировано врачами
В результате пожара в лечебном корпусе инфекционной клинической больницы №2 в Москве погиб мужчина. Как сообщают telegram-каналы, первым пламя обнаружил сосед по палате.
«Сегодня около восьми часов утра сосед Николая по палате проснулся от дыма, огня и запаха гари», — передает telegram-канал Baza. По словам источника, огонь потушили до приезда спасателей.
Отмечается, что пациента спасти не удалось. По факту происшествия проводятся следственные действия.
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