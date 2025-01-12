В инфекционной больнице в Москве при пожаре сгорел пациент

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Возгорание в корпусе было ликвидировано врачами
Возгорание в корпусе было ликвидировано врачами Фото:

В результате пожара в лечебном корпусе инфекционной клинической больницы №2 в Москве погиб мужчина. Как сообщают telegram-каналы, первым пламя обнаружил сосед по палате.

«Сегодня около восьми часов утра сосед Николая по палате проснулся от дыма, огня и запаха гари», — передает telegram-канал Baza. По словам источника, огонь потушили до приезда спасателей.  

Отмечается, что пациента спасти не удалось. По факту происшествия проводятся следственные действия.

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В результате пожара в лечебном корпусе инфекционной клинической больницы №2 в Москве погиб мужчина. Как сообщают telegram-каналы, первым пламя обнаружил сосед по палате. «Сегодня около восьми часов утра сосед Николая по палате проснулся от дыма, огня и запаха гари», — передает telegram-канал Baza. По словам источника, огонь потушили до приезда спасателей.   Отмечается, что пациента спасти не удалось. По факту происшествия проводятся следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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