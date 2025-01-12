Украинский военный рассказал о лжи в рядах ВСУ

Пленный боец ВСУ Андрей Забарата рассказал, как его отправили вместе с группой следить за передвижением российских войск, однако он был окружен и взят в плен. Доклад записан на видео и опубликован Министерством обороны РФ.
«Подвезли к лесополосе, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так. Нас окружили, стреляли по нам, командир роты по рации говорил кидать гранаты», — поделился Забарата. Позже бойцы ВСУ выключили радиостанцию и сдались в плен.
Инцидент произошел в районе Красноармейска, ДНР. Солдат признался, что был мобилизован, несмотря на астму, а его подготовка заняла всего двое суток.
Ранее стало известно, что 16 бойцов ВСУ разом сдались в плен армии РФ на Кураховском направлении. Военные признались, что командование их бросило. Об этом писал телеканал RT.
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