Украинский военный рассказал о лжи в рядах ВСУ

Пленный боец ВСУ: нам сказали, что российских военных там нет
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Боец ВСУ поделился, что его подготовка заняла всего два дня
Боец ВСУ поделился, что его подготовка заняла всего два дня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный боец ВСУ Андрей Забарата рассказал, как его отправили вместе с группой следить за передвижением российских войск, однако он был окружен и взят в плен. Доклад записан на видео и опубликован Министерством обороны РФ.

«Подвезли к лесополосе, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так. Нас окружили, стреляли по нам, командир роты по рации говорил кидать гранаты», — поделился Забарата. Позже бойцы ВСУ выключили радиостанцию и сдались в плен.

Инцидент произошел в районе Красноармейска, ДНР. Солдат признался, что был мобилизован, несмотря на астму, а его подготовка заняла всего двое суток.

Ранее стало известно, что 16 бойцов ВСУ разом сдались в плен армии РФ на Кураховском направлении. Военные признались, что командование их бросило. Об этом писал телеканал RT.

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Пленный боец ВСУ Андрей Забарата рассказал, как его отправили вместе с группой следить за передвижением российских войск, однако он был окружен и взят в плен. Доклад записан на видео и опубликован Министерством обороны РФ. «Подвезли к лесополосе, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так. Нас окружили, стреляли по нам, командир роты по рации говорил кидать гранаты», — поделился Забарата. Позже бойцы ВСУ выключили радиостанцию и сдались в плен. Инцидент произошел в районе Красноармейска, ДНР. Солдат признался, что был мобилизован, несмотря на астму, а его подготовка заняла всего двое суток. Ранее стало известно, что 16 бойцов ВСУ разом сдались в плен армии РФ на Кураховском направлении. Военные признались, что командование их бросило. Об этом писал телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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