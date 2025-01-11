11 января 2025
10 января 2025

Тюменцам стало труднее избавиться от квартир

В Тюмени увеличились сроки продажи квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в Тюмени продаются в среднем за восемь месяцев
Квартиры в Тюмени продаются в среднем за восемь месяцев Фото:

В 2024 году средний срок продажи квартир по сравнению с 2023 годом увеличился на четыре месяца. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В декабре 2024 года средний срок экспозиции проданных квартир на вторичном рынке составлял 8,88 месяцев. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4,00 месяца»,— сообщили специалисты по недвижимости.

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В 2024 году средний срок продажи квартир по сравнению с 2023 годом увеличился на четыре месяца. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В декабре 2024 года средний срок экспозиции проданных квартир на вторичном рынке составлял 8,88 месяцев. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4,00 месяца»,— сообщили специалисты по недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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