Тюменцам стало труднее избавиться от квартир

Квартиры в Тюмени продаются в среднем за восемь месяцев
В 2024 году средний срок продажи квартир по сравнению с 2023 годом увеличился на четыре месяца. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«В декабре 2024 года средний срок экспозиции проданных квартир на вторичном рынке составлял 8,88 месяцев. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4,00 месяца»,— сообщили специалисты по недвижимости.
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