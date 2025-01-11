В ХМАО появился очередной миллионер

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл миллион рублей в благотворительном тираже лотереи «Мечталлион». О победителях организаторы розыгрыша сообщили в соцсети.
«Встречайте 15 новых январских мечталлионеров, которые не только выиграли по 1 000 000 рублей, но и стали участниками благотворительной акции. Среди них — житель Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщается в telegram-канале Национальной лотереи.
Часть средств от продажи билетов будет отправлена в благотворительный фонд «Галчонок». В этом тираже было разыграно 64 миллиона рублей, счастливыми стали почти 430 тысяч билетов.
Ранее югорчанин выиграл рекордную сумму в лотерею «Мечталлион» 1 января. Победителем новогоднего розыгрыша стала домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. По настоянию мужа женщина купила лотерейный билет и выиграла 147 миллионов рублей.
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