11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО появился очередной миллионер

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Житель ХМАО выиграл миллион в благотворительном тираже
Житель ХМАО выиграл миллион в благотворительном тираже Фото:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл миллион рублей в благотворительном тираже лотереи «Мечталлион». О победителях организаторы розыгрыша сообщили в соцсети.

«Встречайте 15 новых январских мечталлионеров, которые не только выиграли по 1 000 000 рублей, но и стали участниками благотворительной акции. Среди них — житель Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщается в telegram-канале Национальной лотереи.

Часть средств от продажи билетов будет отправлена в благотворительный фонд «Галчонок». В этом тираже было разыграно 64 миллиона рублей, счастливыми стали почти 430 тысяч билетов.

Ранее югорчанин выиграл рекордную сумму в лотерею «Мечталлион» 1 января. Победителем новогоднего розыгрыша стала домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. По настоянию мужа женщина купила лотерейный билет и выиграла 147 миллионов рублей.

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл миллион рублей в благотворительном тираже лотереи «Мечталлион». О победителях организаторы розыгрыша сообщили в соцсети. «Встречайте 15 новых январских мечталлионеров, которые не только выиграли по 1 000 000 рублей, но и стали участниками благотворительной акции. Среди них — житель Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщается в telegram-канале Национальной лотереи. Часть средств от продажи билетов будет отправлена в благотворительный фонд «Галчонок». В этом тираже было разыграно 64 миллиона рублей, счастливыми стали почти 430 тысяч билетов. Ранее югорчанин выиграл рекордную сумму в лотерею «Мечталлион» 1 января. Победителем новогоднего розыгрыша стала домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. По настоянию мужа женщина купила лотерейный билет и выиграла 147 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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