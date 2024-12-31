31 декабря 2024

Житель ХМАО выиграл 147 миллионов рублей в новогодней лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин выиграл джек-пот в новогоднем розыгрыше лотереи
Югорчанин выиграл джек-пот в новогоднем розыгрыше лотереи Фото:

Житель ХМАО выиграл рекордный суперприз в лотерее «Мечталлион»: он получил 147 миллионов рублей. Билет, который принес удачу, был приобретен в отделении Почты России, сообщила пресс-служба «Национальной Лотереи».

«Сегодня в „Мечталлион“ был разыгран самый крупный в истории нашей флагманской лотереи суперприз — 147 042 097 рублей. Мы поздравляем победителя из ХМАО, а также всех участников, которые стали миллионерами», — отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

В лотерее было разыграно было более миллиарда рублей. В среднем каждый второй билет оказался выигрышным. После розыгрыша в России появилось 42 новых миллионера.

Ранее URA.RU писало, что югорчанин выиграл в гослотерее более 3,5 миллионов рублей, купив лотерейный билет за 125 рублей. Об этом сообщила пресс-служба лотерейного центра «Столото».

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Житель ХМАО выиграл рекордный суперприз в лотерее «Мечталлион»: он получил 147 миллионов рублей. Билет, который принес удачу, был приобретен в отделении Почты России, сообщила пресс-служба «Национальной Лотереи». «Сегодня в „Мечталлион“ был разыгран самый крупный в истории нашей флагманской лотереи суперприз — 147 042 097 рублей. Мы поздравляем победителя из ХМАО, а также всех участников, которые стали миллионерами», — отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи». В лотерее было разыграно было более миллиарда рублей. В среднем каждый второй билет оказался выигрышным. После розыгрыша в России появилось 42 новых миллионера. Ранее URA.RU писало, что югорчанин выиграл в гослотерее более 3,5 миллионов рублей, купив лотерейный билет за 125 рублей. Об этом сообщила пресс-служба лотерейного центра «Столото».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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