Легенду UFC Хабиба сняли с рейса после вопроса стюардессы

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса
© Служба новостей «URA.RU»
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Нурмагомедова сняли с рейса
Нурмагомедова сняли с рейса Фото:

Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после разговора с бортпроводницей о его готовности помочь другим пассажирам. Об этом стало известно из видео, которое сняли очевидцы.

«Мы не можем позволить вам сидеть у аварийного выхода, придется покинуть самолет», — сказала одна из стюардесс, обращаясь к бойцу. Видео опубликовано в telegram-канале «Спорт Шредингера».

По словам очевидцев, Нурмагомедов занял место у аварийного выхода. В соответствии с правилами, бортпроводница обратилась к нему с уточнением о готовности оказать помощь пассажирам в случае необходимости. Однако между ними возникло недопонимание, вероятно, из-за языкового барьера, после чего бойца попросили выйти из самолета.

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Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после разговора с бортпроводницей о его готовности помочь другим пассажирам. Об этом стало известно из видео, которое сняли очевидцы. «Мы не можем позволить вам сидеть у аварийного выхода, придется покинуть самолет», — сказала одна из стюардесс, обращаясь к бойцу. Видео опубликовано в telegram-канале «Спорт Шредингера». По словам очевидцев, Нурмагомедов занял место у аварийного выхода. В соответствии с правилами, бортпроводница обратилась к нему с уточнением о готовности оказать помощь пассажирам в случае необходимости. Однако между ними возникло недопонимание, вероятно, из-за языкового барьера, после чего бойца попросили выйти из самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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