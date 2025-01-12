Легенду UFC Хабиба сняли с рейса после вопроса стюардессы

Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после разговора с бортпроводницей о его готовности помочь другим пассажирам. Об этом стало известно из видео, которое сняли очевидцы.
«Мы не можем позволить вам сидеть у аварийного выхода, придется покинуть самолет», — сказала одна из стюардесс, обращаясь к бойцу. Видео опубликовано в telegram-канале «Спорт Шредингера».
По словам очевидцев, Нурмагомедов занял место у аварийного выхода. В соответствии с правилами, бортпроводница обратилась к нему с уточнением о готовности оказать помощь пассажирам в случае необходимости. Однако между ними возникло недопонимание, вероятно, из-за языкового барьера, после чего бойца попросили выйти из самолета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.