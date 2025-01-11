В Челябинске школьник чуть не сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире, когда остался один дома. Чтобы спастись, мальчику пришлось выбежать на балкон и кричать о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Днем сотрудники МЧС России выезжали по вызову на улицу Кузнецова. На балконе пятого этажа мальчик лет восьми кричал о помощи. С помощью техники спасатели проникли в квартиру, где прорвало трубу горячего водоснабжения», — пишет telegram-канале ведомства.
Отмечается, что мальчик не пострадал. Спасатели перекрыли подачу воды. Когда случилась коммунальная авария, никого из взрослых не было дома.
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