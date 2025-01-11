11 января 2025

Школьник едва не сварился заживо из-за прорыва в квартире Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В жилье прорвало трубу горячего водоснабжения
В жилье прорвало трубу горячего водоснабжения Фото:

В Челябинске школьник чуть не сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире, когда остался один дома. Чтобы спастись, мальчику пришлось выбежать на балкон и кричать о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

«Днем сотрудники МЧС России выезжали по вызову на улицу Кузнецова. На балконе пятого этажа мальчик лет восьми кричал о помощи. С помощью техники спасатели проникли в квартиру, где прорвало трубу горячего водоснабжения», — пишет telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мальчик не пострадал. Спасатели перекрыли подачу воды. Когда случилась коммунальная авария, никого из взрослых не было дома.

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В Челябинске школьник чуть не сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире, когда остался один дома. Чтобы спастись, мальчику пришлось выбежать на балкон и кричать о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.  «Днем сотрудники МЧС России выезжали по вызову на улицу Кузнецова. На балконе пятого этажа мальчик лет восьми кричал о помощи. С помощью техники спасатели проникли в квартиру, где прорвало трубу горячего водоснабжения», — пишет telegram-канале ведомства. Отмечается, что мальчик не пострадал. Спасатели перекрыли подачу воды. Когда случилась коммунальная авария, никого из взрослых не было дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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