НАТО призвали начать переговоры с Россией «сегодня»

Переговоры между представителями НАТО и России по вопросу заключения договора по безопасности Европы должны начаться «уже сегодня». Об этом сообщил профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. По его словам, такая спешка вызвана продвижением российских войск в ДНР.
«НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости», — написал Дизен на своей странице в соцсети Х. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг заявил, что альянс планирует отправить до нескольких сотен тысяч своих военных на Украину для обеспечения безопасности восточноукраинского Донецкого региона. По его словам, это может произойти после заключения перемирия между Россией и Украиной.
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