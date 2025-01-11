НАТО хочет отправить своих солдат на Украину во время перемирия

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Если наступит перемирие между РФ и Украиной, НАТО планирует отправить в Киев своих военных
Если наступит перемирие между РФ и Украиной, НАТО планирует отправить в Киев своих военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При заключении мирного договора НАТО планирует отправить до нескольких сотен тысяч своих военных на Украину для обеспечения безопасности восточноукраинского Донецкого региона. Об этом сообщил эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг. 

«Если бы сейчас перемирие действительно было заключено вдоль нынешней линии фронта, то в первую очередь было бы крайне важно хорошо обезопасить этот район. Для этого, безусловно, потребуется шестизначное количество солдат НАТО (до нескольких сотен тысяч — прим. URA.RU)», — заявил Меллинг. Его слова приводит немецкое издание Focus

В материале отмечается, что в настоящее время никто не стремится обсуждать эту тему открыто, учитывая, что в Германии идет предвыборная гонка, и все политические силы фокусируются на кампаниях. Однако в Министерствах обороны стран-членов альянса рассматриваются различные сценарии для того, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если захотят отправить войска на Украину. Также уточняется, что ФРГ не сможет остаться в стороне от этих процессов, особенно если в стране активизируется движение за мир.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, который хочет как можно скорее завершить украинский конфликт, сообщил, что перемирие может наступить ближе к Пасхе — 20 апреля. Однако в прогнозах издания The Washington Post говорится, что заключение мирного соглашения может расчленить Украину на части и подорвать авторитет Штатов. 

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При заключении мирного договора НАТО планирует отправить до нескольких сотен тысяч своих военных на Украину для обеспечения безопасности восточноукраинского Донецкого региона. Об этом сообщил эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.  «Если бы сейчас перемирие действительно было заключено вдоль нынешней линии фронта, то в первую очередь было бы крайне важно хорошо обезопасить этот район. Для этого, безусловно, потребуется шестизначное количество солдат НАТО (до нескольких сотен тысяч — прим. URA.RU)», — заявил Меллинг. Его слова приводит немецкое издание Focus.  В материале отмечается, что в настоящее время никто не стремится обсуждать эту тему открыто, учитывая, что в Германии идет предвыборная гонка, и все политические силы фокусируются на кампаниях. Однако в Министерствах обороны стран-членов альянса рассматриваются различные сценарии для того, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если захотят отправить войска на Украину. Также уточняется, что ФРГ не сможет остаться в стороне от этих процессов, особенно если в стране активизируется движение за мир. Ранее избранный президент США Дональд Трамп, который хочет как можно скорее завершить украинский конфликт, сообщил, что перемирие может наступить ближе к Пасхе — 20 апреля. Однако в прогнозах издания The Washington Post говорится, что заключение мирного соглашения может расчленить Украину на части и подорвать авторитет Штатов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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