В ТРЦ «Стрекоза» в Заозерном микрорайоне Кургана сработала пожарная тревога. Об этом сообщили очевидцы 12 января с места событий.
«Сработала пожарная сигнализация в торговом центре „Стрекоза“. Уведомление об этом звучало по громкой связи, посетители вышли на улицу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Зазик». К посту прикреплено видео от очевидцев.
Источник агентства в МЧС России в регионе рассказал, что сообщений в их ведомство из ТРЦ «Стрекоза» о пожарной тревоге не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в МЧС России по Кургану. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!