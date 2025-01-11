11 января 2025

Пожарная тревога сработала в курганском ТРЦ «Стрекоза». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители вышли из торгового центра
Посетители вышли из торгового центра Фото:

В ТРЦ «Стрекоза» в Заозерном микрорайоне Кургана сработала пожарная тревога. Об этом сообщили очевидцы 12 января с места событий.

«Сработала пожарная сигнализация в торговом центре „Стрекоза“. Уведомление об этом звучало по громкой связи, посетители вышли на улицу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Зазик». К посту прикреплено видео от очевидцев.

Источник агентства в МЧС России в регионе рассказал, что сообщений в их ведомство из ТРЦ «Стрекоза» о пожарной тревоге не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в МЧС России по Кургану. Ответ ожидается. 

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В ТРЦ «Стрекоза» в Заозерном микрорайоне Кургана сработала пожарная тревога. Об этом сообщили очевидцы 12 января с места событий. «Сработала пожарная сигнализация в торговом центре „Стрекоза“. Уведомление об этом звучало по громкой связи, посетители вышли на улицу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Зазик». К посту прикреплено видео от очевидцев. Источник агентства в МЧС России в регионе рассказал, что сообщений в их ведомство из ТРЦ «Стрекоза» о пожарной тревоге не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в МЧС России по Кургану. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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