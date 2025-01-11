В Советском (ХМАО) утром 12 января автомобиль Kia не выдержал дистанцию и въехал во впереди идущий автомобиль. По информации районной Госавтоинспекции, водитель иномарки до этого 12 часов провел за рулем. В результате ДТП пострадало четыре человека.
«Сегодня в утренние часы в районе дома 7 улицы Железнодорожная города Советский житель Нягани, управляя Kia Rio, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди двигающегося автомобиля LADA Largus, в результате чего произошло столкновение. В ДТП три пассажира Kia Rio и один из LADA Largus получили телесные повреждения. Со слов виновника происшествия, он находился за рулем около 12 часов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель Kia добавил, что не помнит момент ДТП и предположил, что мог уснуть за рулем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!