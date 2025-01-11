11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО усталость водителя привела к ДТП с четырьмя пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего Фото:

В Советском (ХМАО) утром 12 января автомобиль Kia не выдержал дистанцию и въехал во впереди идущий автомобиль. По информации районной Госавтоинспекции, водитель иномарки до этого 12 часов провел за рулем. В результате ДТП пострадало четыре человека.

«Сегодня в утренние часы в районе дома 7 улицы Железнодорожная города Советский житель Нягани, управляя Kia Rio, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди двигающегося автомобиля LADA Largus, в результате чего произошло столкновение. В ДТП три пассажира Kia Rio и один из LADA Largus получили телесные повреждения. Со слов виновника происшествия, он находился за рулем около 12 часов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель Kia добавил, что не помнит момент ДТП и предположил, что мог уснуть за рулем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Виновник ДТП не помнит, как произошло столкновение
Виновник ДТП не помнит, как произошло столкновение
Фото:

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В Советском (ХМАО) утром 12 января автомобиль Kia не выдержал дистанцию и въехал во впереди идущий автомобиль. По информации районной Госавтоинспекции, водитель иномарки до этого 12 часов провел за рулем. В результате ДТП пострадало четыре человека. «Сегодня в утренние часы в районе дома 7 улицы Железнодорожная города Советский житель Нягани, управляя Kia Rio, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди двигающегося автомобиля LADA Largus, в результате чего произошло столкновение. В ДТП три пассажира Kia Rio и один из LADA Largus получили телесные повреждения. Со слов виновника происшествия, он находился за рулем около 12 часов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель Kia добавил, что не помнит момент ДТП и предположил, что мог уснуть за рулем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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