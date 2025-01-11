11 января 2025

В Тюмени откроется двухэтажный пивной ресторан новосибирского ресторатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний чек заведения составит 2500 рублей
Средний чек заведения составит 2500 рублей Фото:

В Тюмени в конце января планируется запуск четвертого проекта ресторатора из Новосибирска Дениса Иванова — двухэтажный пивной ресторан Brew`s Lee. В пресс-службе компании сообщили, что средний чек заведения составит 2,5 тысячи рублей.

«Ресторан будет двухэтажным, гости смогут попробовать блюда азиатской кухни. Средний чек составит около 2500 руб. Одной из особенности Brew`s Lee является высокотехнологичный процесс производства пива, включающий несколько этапов. Официальное открытие состоится в Китайский Новый год, 29 января», — сообщили в компании в интервью РБК Тюмень.

Заведение расположится в квартале «1A Первомайская». С 14 по 29 января 2025 года ресторан начнет работу по предварительному бронированию.

Точная сумма инвестиций в проект не раскрывается. Однако представители компании заявили, что затраты превышают вложения в открытие #СибирьСибири, которые по оценкам экспертов составили миллион евро.

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В Тюмени в конце января планируется запуск четвертого проекта ресторатора из Новосибирска Дениса Иванова — двухэтажный пивной ресторан Brew`s Lee. В пресс-службе компании сообщили, что средний чек заведения составит 2,5 тысячи рублей. «Ресторан будет двухэтажным, гости смогут попробовать блюда азиатской кухни. Средний чек составит около 2500 руб. Одной из особенности Brew`s Lee является высокотехнологичный процесс производства пива, включающий несколько этапов. Официальное открытие состоится в Китайский Новый год, 29 января», — сообщили в компании в интервью РБК Тюмень. Заведение расположится в квартале «1A Первомайская». С 14 по 29 января 2025 года ресторан начнет работу по предварительному бронированию. Точная сумма инвестиций в проект не раскрывается. Однако представители компании заявили, что затраты превышают вложения в открытие #СибирьСибири, которые по оценкам экспертов составили миллион евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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