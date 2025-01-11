В Тюмени откроется двухэтажный пивной ресторан новосибирского ресторатора

В Тюмени в конце января планируется запуск четвертого проекта ресторатора из Новосибирска Дениса Иванова — двухэтажный пивной ресторан Brew`s Lee. В пресс-службе компании сообщили, что средний чек заведения составит 2,5 тысячи рублей.
«Ресторан будет двухэтажным, гости смогут попробовать блюда азиатской кухни. Средний чек составит около 2500 руб. Одной из особенности Brew`s Lee является высокотехнологичный процесс производства пива, включающий несколько этапов. Официальное открытие состоится в Китайский Новый год, 29 января», — сообщили в компании в интервью РБК Тюмень.
Заведение расположится в квартале «1A Первомайская». С 14 по 29 января 2025 года ресторан начнет работу по предварительному бронированию.
Точная сумма инвестиций в проект не раскрывается. Однако представители компании заявили, что затраты превышают вложения в открытие #СибирьСибири, которые по оценкам экспертов составили миллион евро.
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