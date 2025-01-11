Свердловские предприятия продают продукцию в более чем 100 стран мира. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в эфире телеканала «Россия 24».
«Продукция наших предприятий — в том числе медицинского оборудования, машиностроительного оборудования, тяжелого машиностроения сегодня поставляется более чем в 100 стран мира. Мы постоянно совершенствуемся, оказываем поддержку внедрению новых НИОКРов», — рассказал Куйвашев для программы «Сделано в России».
По его словам, научные и конструкторские исследования — одна из форм поддержки крупного бизнеса в регионе. Губернатор считает, что масштабный экспорт свердловской продукции является результатом работы, начатой его правительством десять лет назад.
Региональные власти активно работают над запуском новых предприятий. Например, недавно получили одобрение от федерального кабмина на строительство пяти заводов в «Титановой долине».
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