11 января 2025
10 января 2025

В МЧС предупредили жителей Ямала о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра местами усилятся до 20 м/с
Порывы ветра местами усилятся до 20 м/с Фото:

В отдельных районах ЯНАО 13 января ожидается усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в окружном Управлении МЧС.

«13 января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ночью на юге Пуровского и Красноселькупского районов порывы 15-17 м/с , в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15 м/с , днем 15-20 м/с », — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в ЯНАО из-за погоды перекрыли участок трассы Сургут — Салехард от Карамовского поста. Также было ограничено движение по зимнику Аксарка — Белоярск.

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В отдельных районах ЯНАО 13 января ожидается усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в окружном Управлении МЧС. «13 января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ночью на юге Пуровского и Красноселькупского районов порывы 15-17 м/с , в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15 м/с , днем 15-20 м/с », — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в ЯНАО из-за погоды перекрыли участок трассы Сургут — Салехард от Карамовского поста. Также было ограничено движение по зимнику Аксарка — Белоярск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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