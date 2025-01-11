В МЧС предупредили жителей Ямала о штормовом ветре

В отдельных районах ЯНАО 13 января ожидается усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в окружном Управлении МЧС.
«13 января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ночью на юге Пуровского и Красноселькупского районов порывы 15-17 м/с , в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15 м/с , днем 15-20 м/с », — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее в ЯНАО из-за погоды перекрыли участок трассы Сургут — Салехард от Карамовского поста. Также было ограничено движение по зимнику Аксарка — Белоярск.
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