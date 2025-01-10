В ЯНАО перекрыли участок трассы «Сургут — Салехард»

Участок автодороги между Сургутом и Салехардом закрыт для движения транспорта
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Трассу в ЯНАО перекрыли из-за непогоды
Трассу в ЯНАО перекрыли из-за непогоды Фото:

Участок автодороги «Сургут — Салехард» от Карамовского поста перекрыли для движения автотранспорта с 13:00, причина — неблагоприятные условия погоды. Об этом сообщила мэрия Ноябрьска (ЯНАО).

«В связи с неблагоприятными погодными условиями от Карамовского поста с 266 километра до 301 километра автодороги „Сургут — Салехард“ введены временные ограничения движения транспортных средств с 13:00 часов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Ориентировочно время открытия — 15:00.

Ранее URA.RU сообщал, что на Ямале разрешили движение по зимнику Аксарка-Белоярск автомобилям общей массой до пяти тонн. Ранее движение было запрещено из-за плохой погоды.

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Участок автодороги «Сургут — Салехард» от Карамовского поста перекрыли для движения автотранспорта с 13:00, причина — неблагоприятные условия погоды. Об этом сообщила мэрия Ноябрьска (ЯНАО). «В связи с неблагоприятными погодными условиями от Карамовского поста с 266 километра до 301 километра автодороги „Сургут — Салехард“ введены временные ограничения движения транспортных средств с 13:00 часов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Ориентировочно время открытия — 15:00. Ранее URA.RU сообщал, что на Ямале разрешили движение по зимнику Аксарка-Белоярск автомобилям общей массой до пяти тонн. Ранее движение было запрещено из-за плохой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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