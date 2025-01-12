Фицо пообещал надавить на Зеленского, оставившего ЕС без российского газа

Словакия с помощью спецгруппы по энергетике продолжит оказывать давление на Украину с целью восстановления транзита российского газа через ее территорию. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«С понедельника специальная группа с участием министра [экономики Денисы] Саковой будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновился поток газа с востока на запад», — отметил Фицо в воскресенье в эфире телеканала ТА3. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что из-за прекращения транзита Киев в общей сложности теряет 800 млн евро на сборах.
Премьер-министр также подчеркнул, что текущая ситуация может серьезно повлиять на экономическую конкурентоспособность Евросоюза. По его словам, без активного импорта газа через Украину, Европа может столкнуться с дефицитом газа и существенным повышением цен. Помимо прочего Фицо заявил, что наложит вето на помощь Киеву от ЕС в размере 50 млрд евро, если переговоры по возобновлению газового транзита не приведут к результату. Он отметил, что Братислава примет ответные меры, если в течение 3-4 недель переговоры не продвинутся.
С 1 января транзит российского СПГ в страны ЕС через украинскую территорию прекратился из-за истечения срока договора. Киевские власти отказались продлевать соглашение с российской компанией «Газпром».
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