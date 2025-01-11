11 января 2025

Депутат гордумы, бросившая избирателей, продает квартиру в центре Шадринска

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира выставлена на продажу
Квартира выставлена на продажу Фото:

Действующий депутат гордумы Шадринска (Курганская область) Надежда Шарова продает квартиру. Об этом народная избранница сообщила в соцсети. Ранее она переехала в другой регион и перестала вести личные приемы избирателей.

«Вот и настал момент, когда я продаю теплую, уютную и удобную двухкомнатную квартиру в самом центре Шадринска. Рядом находятся детсады, магазины, поликлиника», — рассказала Шарова на своей странице во «ВКонтакте».

Источник близкий к мэрии пояснил агентству, что квартиру Шарова получала от администрации как врач в рамках закрепления кадров. Затем жилье было приватизировано и выставлено на продажу.

Корреспондент URA.RU направил запрос информации в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.

Согласно открытым данным, Шарова была избрана депутатом Шадринской гордумы седьмого созыва в 2020 году. Она получила 227 голосов на одномандатном округе №20. Следующие выборы в городской парламент пройдут в сентябре 2025 года.

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Действующий депутат гордумы Шадринска (Курганская область) Надежда Шарова продает квартиру. Об этом народная избранница сообщила в соцсети. Ранее она переехала в другой регион и перестала вести личные приемы избирателей. «Вот и настал момент, когда я продаю теплую, уютную и удобную двухкомнатную квартиру в самом центре Шадринска. Рядом находятся детсады, магазины, поликлиника», — рассказала Шарова на своей странице во «ВКонтакте». Источник близкий к мэрии пояснил агентству, что квартиру Шарова получала от администрации как врач в рамках закрепления кадров. Затем жилье было приватизировано и выставлено на продажу. Корреспондент URA.RU направил запрос информации в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается. Согласно открытым данным, Шарова была избрана депутатом Шадринской гордумы седьмого созыва в 2020 году. Она получила 227 голосов на одномандатном округе №20. Следующие выборы в городской парламент пройдут в сентябре 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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