Депутат гордумы, бросившая избирателей, продает квартиру в центре Шадринска

Действующий депутат гордумы Шадринска (Курганская область) Надежда Шарова продает квартиру. Об этом народная избранница сообщила в соцсети. Ранее она переехала в другой регион и перестала вести личные приемы избирателей.
«Вот и настал момент, когда я продаю теплую, уютную и удобную двухкомнатную квартиру в самом центре Шадринска. Рядом находятся детсады, магазины, поликлиника», — рассказала Шарова на своей странице во «ВКонтакте».
Источник близкий к мэрии пояснил агентству, что квартиру Шарова получала от администрации как врач в рамках закрепления кадров. Затем жилье было приватизировано и выставлено на продажу.
Корреспондент URA.RU направил запрос информации в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.
Согласно открытым данным, Шарова была избрана депутатом Шадринской гордумы седьмого созыва в 2020 году. Она получила 227 голосов на одномандатном округе №20. Следующие выборы в городской парламент пройдут в сентябре 2025 года.
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