11 января 2025
10 января 2025

Жителей Ноябрьска пугают горы снега, свисающие с крыш домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные горы снега замечена на крышах домов на улице Магистральной
Опасные горы снега замечена на крышах домов на улице Магистральной Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной с крыш многоквартирных домов свисают кучи снега. Очевидцы в соцсети опасаются, что снежные глыбы могут рухнуть.

«Обратите внимания на сход снега. Улица Магистральная, дом №69», — передает telegram-канал «NSK».

На кадрах снежные массы того и гляди обрушатся с крыш. Опасные горы снега не только на крышах, но и на козырьках подъездов и балконов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Опасные горы снега замечены на крыше дома на Магистральной
Опасные горы снега замечены на крыше дома на Магистральной
Фото:
Горы снега лежат на козырьках балконов
Горы снега лежат на козырьках балконов
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной с крыш многоквартирных домов свисают кучи снега. Очевидцы в соцсети опасаются, что снежные глыбы могут рухнуть. «Обратите внимания на сход снега. Улица Магистральная, дом №69», — передает telegram-канал «NSK». На кадрах снежные массы того и гляди обрушатся с крыш. Опасные горы снега не только на крышах, но и на козырьках подъездов и балконов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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