Опасные горы снега замечена на крышах домов на улице Магистральной
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Магистральной с крыш многоквартирных домов свисают кучи снега. Очевидцы в соцсети опасаются, что снежные глыбы могут рухнуть.
«Обратите внимания на сход снега. Улица Магистральная, дом №69», — передает telegram-канал «NSK».
На кадрах снежные массы того и гляди обрушатся с крыш. Опасные горы снега не только на крышах, но и на козырьках подъездов и балконов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Опасные горы снега замечены на крыше дома на Магистральной
Горы снега лежат на козырьках балконов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!