Советник Трампа сообщил о подготовке к встрече с Путиным

В настоящее время идет подготовка к встрече нового президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Идет подготовка к встрече Трампа и Путина», — заявил Уолтц. Его слова приводит РИА Новости. О том, когда и где пройдет встреча двух политиков, он не уточнил.
Путин во время прямой линии 19 декабря сообщил о своей готовности встретиться с американским политиком, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча может пройти после инаугурации Трампа.
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