Советник Трампа сообщил о подготовке к встрече с Путиным

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Трамп готовится к встречи с Путиным
Трамп готовится к встречи с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время идет подготовка к встрече нового президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц. 

«Идет подготовка к встрече Трампа и Путина», — заявил Уолтц. Его слова приводит РИА Новости. О том, когда и где пройдет встреча двух политиков, он не уточнил. 

Путин во время прямой линии 19 декабря сообщил о своей готовности встретиться с американским политиком, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча может пройти после инаугурации Трампа. 

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В настоящее время идет подготовка к встрече нового президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц.  «Идет подготовка к встрече Трампа и Путина», — заявил Уолтц. Его слова приводит РИА Новости. О том, когда и где пройдет встреча двух политиков, он не уточнил.  Путин во время прямой линии 19 декабря сообщил о своей готовности встретиться с американским политиком, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча может пройти после инаугурации Трампа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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