11 января 2025

Самолет «Уральских авиалиний» не долетел из Еревана в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс ожидают в Екатеринбурге еще через несколько часов (архивное фото)
Рейс ожидают в Екатеринбурге еще через несколько часов (архивное фото) Фото:

В аэропорту Оренбурга экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Еревана (Армения) в Екатеринбург. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаю факт вынужденной посадки», — заявил представитель авиаперевозчика. «Уральские авиалинии» отказались пока предоставить агентству какую-либо дополнительную информацию.

По данным с онлайн-табло аэропорта Кольцово, Airbus-320 должен был прибыть в столицу Урала 12 января в 20:15 по местному времени. На момент публикации борт ожидают в пункте назначения в 22:15.

Рейс из-за экстренной посадки пока опаздывает лишь на несколько часов
Рейс из-за экстренной посадки пока опаздывает лишь на несколько часов
Фото:

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В аэропорту Оренбурга экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Еревана (Армения) в Екатеринбург. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании. «Подтверждаю факт вынужденной посадки», — заявил представитель авиаперевозчика. «Уральские авиалинии» отказались пока предоставить агентству какую-либо дополнительную информацию. По данным с онлайн-табло аэропорта Кольцово, Airbus-320 должен был прибыть в столицу Урала 12 января в 20:15 по местному времени. На момент публикации борт ожидают в пункте назначения в 22:15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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