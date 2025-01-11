В аэропорту Оренбурга экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Еревана (Армения) в Екатеринбург. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
«Подтверждаю факт вынужденной посадки», — заявил представитель авиаперевозчика. «Уральские авиалинии» отказались пока предоставить агентству какую-либо дополнительную информацию.
По данным с онлайн-табло аэропорта Кольцово, Airbus-320 должен был прибыть в столицу Урала 12 января в 20:15 по местному времени. На момент публикации борт ожидают в пункте назначения в 22:15.
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