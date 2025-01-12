Советник Трампа раскрыл его взгляды на территории, взятые под контроль ВС РФ

Советник Уолц: Трамп уверен, что РФ нереально «вытеснить» с взятых территорий
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Трамп уверен, что переговоры по Украине не имеют смысла без участия России
Трамп уверен, что переговоры по Украине не имеют смысла без участия России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда считают нереалистичным полное «вытеснение» России с взятых ею территорий. Об этом заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц, подчеркнув, что такую позицию начинают разделять и другие мировые лидеры.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал Уолц в эфире телеканала ABC. Он также отметил важность первого шага к мирному решению конфликта, который заключается в прекращении огня.

Советник президента США выразил надежду на скорое прекращение огня, которое могло бы стать началом диалога между сторонами конфликта. «Мы хотели бы увидеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Это был бы невероятно позитивный первый шаг для обеих сторон», — добавил он.

В ближайшее время состоится встреча Трампа и российского президента Владимира Путина для обсуждения украинского вопроса. Глава США убежден, что без участия России никаких переговоров по Украине быть не может

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Избранный президент США Дональд Трамп и его команда считают нереалистичным полное «вытеснение» России с взятых ею территорий. Об этом заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц, подчеркнув, что такую позицию начинают разделять и другие мировые лидеры. «Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал Уолц в эфире телеканала ABC. Он также отметил важность первого шага к мирному решению конфликта, который заключается в прекращении огня. Советник президента США выразил надежду на скорое прекращение огня, которое могло бы стать началом диалога между сторонами конфликта. «Мы хотели бы увидеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Это был бы невероятно позитивный первый шаг для обеих сторон», — добавил он. В ближайшее время состоится встреча Трампа и российского президента Владимира Путина для обсуждения украинского вопроса. Глава США убежден, что без участия России никаких переговоров по Украине быть не может. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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