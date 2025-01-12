Петросян заявил, что едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом

Российский юморист Евгений Петросян заявил, что в 1972 году мог попасть в авиакатастрофу, если бы сел на самолет АН-10. По словам комика, он за несколько дней до вылета отказался лететь, а затем узнал, что самолет потерпел крушение под Харьковом, в результате чего погибли 122 человека.
«Я по какой-то причине за несколько дней отказался [от вылета]. Должны были лететь на „левый“ концерт», — вспомнил Петросян в разговоре с «Газетой.ру», комментируя трагедию, произошедшую в 1972 году. Тогда в результате падения самолета погиб коллега Петросяна Виктор Чистяков.
Трагедия с самолетом АН-10, потерпевшим крушение под Харьковом более 50 лет назад, унесла жизни семи членов экипажа и 115 пассажиров. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в истории советской авиации. Тогда самолет совершал рейс Москва—Харьков, при приземлении он развалился на части.
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