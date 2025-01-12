Петросян заявил, что едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом

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Евгений Петросян признался, что мог стать жертвой авиакатастрофы в 1972 году
Евгений Петросян признался, что мог стать жертвой авиакатастрофы в 1972 году Фото:

Российский юморист Евгений Петросян заявил, что в 1972 году мог попасть в авиакатастрофу, если бы сел на самолет АН-10. По словам комика, он за несколько дней до вылета отказался лететь, а затем узнал, что самолет потерпел крушение под Харьковом, в результате чего погибли 122 человека.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался [от вылета]. Должны были лететь на „левый“ концерт», — вспомнил Петросян в разговоре с «Газетой.ру», комментируя трагедию, произошедшую в 1972 году. Тогда в результате падения самолета погиб коллега Петросяна Виктор Чистяков.

Трагедия с самолетом АН-10, потерпевшим крушение под Харьковом более 50 лет назад, унесла жизни семи членов экипажа и 115 пассажиров. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в истории советской авиации. Тогда самолет совершал рейс Москва—Харьков, при приземлении он развалился на части.

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Российский юморист Евгений Петросян заявил, что в 1972 году мог попасть в авиакатастрофу, если бы сел на самолет АН-10. По словам комика, он за несколько дней до вылета отказался лететь, а затем узнал, что самолет потерпел крушение под Харьковом, в результате чего погибли 122 человека. «Я по какой-то причине за несколько дней отказался [от вылета]. Должны были лететь на „левый“ концерт», — вспомнил Петросян в разговоре с «Газетой.ру», комментируя трагедию, произошедшую в 1972 году. Тогда в результате падения самолета погиб коллега Петросяна Виктор Чистяков. Трагедия с самолетом АН-10, потерпевшим крушение под Харьковом более 50 лет назад, унесла жизни семи членов экипажа и 115 пассажиров. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в истории советской авиации. Тогда самолет совершал рейс Москва—Харьков, при приземлении он развалился на части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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