12 января 2025

МО Польши призвало не летать в Москву после отказа делегации в пролете

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Глава Минобороны Польши рекомендовал не летать в Москву
Глава Минобороны Польши рекомендовал не летать в Москву Фото:

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с рекомендациями «не летать в Москву». Его заявление последовало за отказом страны пропустить через свое воздушное пространство самолет с делегацией из Словакии на борту.

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — сказал Косиняк-Камыш перед журналистами. Прямую трансляцию брифинга вел местный телеканал TVP Info.

Делегация парламента Словакии отправилась в Москву 12 января для проведения переговоров по поставкам газа из РФ и по украинскому конфликту. В ходе визита представители Братиславы планируют провести ряд встреч с российскими официальными лицами

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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с рекомендациями «не летать в Москву». Его заявление последовало за отказом страны пропустить через свое воздушное пространство самолет с делегацией из Словакии на борту. «Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — сказал Косиняк-Камыш перед журналистами. Прямую трансляцию брифинга вел местный телеканал TVP Info. Делегация парламента Словакии отправилась в Москву 12 января для проведения переговоров по поставкам газа из РФ и по украинскому конфликту. В ходе визита представители Братиславы планируют провести ряд встреч с российскими официальными лицами
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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