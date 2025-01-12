МО Польши призвало не летать в Москву после отказа делегации в пролете

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с рекомендациями «не летать в Москву». Его заявление последовало за отказом страны пропустить через свое воздушное пространство самолет с делегацией из Словакии на борту.
«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — сказал Косиняк-Камыш перед журналистами. Прямую трансляцию брифинга вел местный телеканал TVP Info.
Делегация парламента Словакии отправилась в Москву 12 января для проведения переговоров по поставкам газа из РФ и по украинскому конфликту. В ходе визита представители Братиславы планируют провести ряд встреч с российскими официальными лицами
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