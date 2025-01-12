Делегация парламента Словакии отправилась в Москву для проведения переговоров по поставкам российского газа, а также по украинскому конфликту. Об этом сообщает агентство TASR.
«Делегация Национального совета (НП) Словацкой Республики во главе с заместителями спикера парламента Андреем Данко (СНС) и Тибором Гашпаром (Смер-СД) отправилась в воскресенье утром с рабочим визитом в Россию», — говорится в сообщении. В ходе переговоров представители Словакии планируют провести ряд встреч с российскими официальными лицами и обсудить ключевые вопросы по продолжению поставок российского газа в Словакию и урегулированию ситуации на Украине.
Ранее Данко в эфире телеканала ТАЗ сообщил, что основной целью визита станет восстановление отношений между Братиславой и Москвой. Он отметил, что в столице РФ планирует провести встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
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