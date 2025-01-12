12 января 2025
11 января 2025

Жители Шадринска жалуются на транспортный коллапс

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенно сложно шадринцам уехать на автобусе утром
Особенно сложно шадринцам уехать на автобусе утром Фото:

Жители Шадринска не могут добраться до работы и обратно домой из-за транспортного коллапса в городе. О проблеме они написали в редакцию URA.RU.

«Ситуация просто невыносима. Утром на работу не уедешь, вечером с трудом приезжаешь. Плюс сделали так, что многие автобусы идут через новую школу, поэтому они постоянно переполнены. С 7:00 до 8:00 заходишь в автобус с третьей попытки — и это конечная остановка. В частности, очень сложная ситуация в Новом и Северном Поселках: по одному маршруту в час, и это в начале рабочего дня», — сообщила жительница Шадринска.

Она отметила, что не у всех есть личный транспорт, и люди, которые вынуждены добираться на автобусах, уже в отчаянии. Иногда автобус вообще не приходит. Такси, по словам шадринцев, тоже приезжает через раз.

«Писали везде — одни отписки. Очень бы хотелось, чтобы представители городской администрации обратили внимание на эту ситуацию, и вообще провели эксперимент: попытались утром уехать из Нового Поселка или Северного», — добавила жительница города.

Редакция URA.RU направила запрос в мэрию Шадринска. Ответ ожидается.

Транспортные проблемы в Шадринске усугубились после недавнего обледенения контактных проводов, которое привело к остановке нескольких поездов, включая электрички. Это событие значительно повлияло на общую транспортную ситуацию в регионе.

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Жители Шадринска не могут добраться до работы и обратно домой из-за транспортного коллапса в городе. О проблеме они написали в редакцию URA.RU. «Ситуация просто невыносима. Утром на работу не уедешь, вечером с трудом приезжаешь. Плюс сделали так, что многие автобусы идут через новую школу, поэтому они постоянно переполнены. С 7:00 до 8:00 заходишь в автобус с третьей попытки — и это конечная остановка. В частности, очень сложная ситуация в Новом и Северном Поселках: по одному маршруту в час, и это в начале рабочего дня», — сообщила жительница Шадринска. Она отметила, что не у всех есть личный транспорт, и люди, которые вынуждены добираться на автобусах, уже в отчаянии. Иногда автобус вообще не приходит. Такси, по словам шадринцев, тоже приезжает через раз. «Писали везде — одни отписки. Очень бы хотелось, чтобы представители городской администрации обратили внимание на эту ситуацию, и вообще провели эксперимент: попытались утром уехать из Нового Поселка или Северного», — добавила жительница города. Редакция URA.RU направила запрос в мэрию Шадринска. Ответ ожидается. Транспортные проблемы в Шадринске усугубились после недавнего обледенения контактных проводов, которое привело к остановке нескольких поездов, включая электрички. Это событие значительно повлияло на общую транспортную ситуацию в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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