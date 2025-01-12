Жители Шадринска жалуются на транспортный коллапс

Жители Шадринска не могут добраться до работы и обратно домой из-за транспортного коллапса в городе. О проблеме они написали в редакцию URA.RU.
«Ситуация просто невыносима. Утром на работу не уедешь, вечером с трудом приезжаешь. Плюс сделали так, что многие автобусы идут через новую школу, поэтому они постоянно переполнены. С 7:00 до 8:00 заходишь в автобус с третьей попытки — и это конечная остановка. В частности, очень сложная ситуация в Новом и Северном Поселках: по одному маршруту в час, и это в начале рабочего дня», — сообщила жительница Шадринска.
Она отметила, что не у всех есть личный транспорт, и люди, которые вынуждены добираться на автобусах, уже в отчаянии. Иногда автобус вообще не приходит. Такси, по словам шадринцев, тоже приезжает через раз.
«Писали везде — одни отписки. Очень бы хотелось, чтобы представители городской администрации обратили внимание на эту ситуацию, и вообще провели эксперимент: попытались утром уехать из Нового Поселка или Северного», — добавила жительница города.
Редакция URA.RU направила запрос в мэрию Шадринска. Ответ ожидается.
Транспортные проблемы в Шадринске усугубились после недавнего обледенения контактных проводов, которое привело к остановке нескольких поездов, включая электрички. Это событие значительно повлияло на общую транспортную ситуацию в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!