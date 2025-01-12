12 января 2025

Названы самые популярные лекарства у россиян

РБК: средства от насморка стали самыми популярными у россиян в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидерами продаж стали средства от заложенности носа
Лидерами продаж стали средства от заложенности носа Фото:

Около 1,6 трлн рублей россияне потратили в 2024 году на лекарства. Чаще всего они покупали средства от насморка, жаропонижающие, обезболивающие, а также препараты для лечения венозных заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий.

«Россияне потратили около 1,6 трлн рублей на лекарства в 2024 году. Среди них самыми популярными оказались средства от насморка, обезболивающие и жаропонижающие, а также препараты для лечения венозных заболеваний», — сообщает РБК.

В то время как внутренний рынок России демонстрирует высокий спрос на лекарственные средства, страна также активно участвует в международной торговле фармацевтической продукцией. Российские производители успешно экспортируют дженерики, противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические препараты, что подтверждает растущий объем экспорта и признание качества российских медикаментов на международных рынках.

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Около 1,6 трлн рублей россияне потратили в 2024 году на лекарства. Чаще всего они покупали средства от насморка, жаропонижающие, обезболивающие, а также препараты для лечения венозных заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий. «Россияне потратили около 1,6 трлн рублей на лекарства в 2024 году. Среди них самыми популярными оказались средства от насморка, обезболивающие и жаропонижающие, а также препараты для лечения венозных заболеваний», — сообщает РБК. В то время как внутренний рынок России демонстрирует высокий спрос на лекарственные средства, страна также активно участвует в международной торговле фармацевтической продукцией. Российские производители успешно экспортируют дженерики, противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические препараты, что подтверждает растущий объем экспорта и признание качества российских медикаментов на международных рынках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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