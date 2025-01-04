Российские лекарства произвели фурор на зарубежном рынке

Россия ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн лекарственных средств, которые приобретают 160 стран мира. Рустем Муратов, генеральный директор компании «Биннофарм Групп», отмечает, что наибольшим спросом за рубежом пользуются дженерики — это доступные аналоги оригинальных медикаментов, выпущенных производителями из РФ.
«Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в материале «Российской газеты».
Экспорт лекарств из России показывает положительную динамику, говорит гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович. Она считает, что его объемы в 2025 году продолжат расти.
Дмитрий Комиссаров, коммерческий директор ОЭЗ Доброград-1, подчеркнул успехи российских производителей в создании высококачественных медикаментов. «Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам, что крайне важно для развивающихся рынков», — добавил он.
В России до конца 2025 года продлен особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ в конце минувшего года.
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