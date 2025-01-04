04 января 2025

Российские лекарства произвели фурор на зарубежном рынке

«Российская газета»: лекарства из РФ покупают тоннами почти по всему миру
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарства из РФ востребованы во многих государствах, говорят эксперты
Лекарства из РФ востребованы во многих государствах, говорят эксперты Фото:

Россия ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн лекарственных средств, которые приобретают 160 стран мира. Рустем Муратов, генеральный директор компании «Биннофарм Групп», отмечает, что наибольшим спросом за рубежом пользуются дженерики — это доступные аналоги оригинальных медикаментов, выпущенных производителями из РФ.

«Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в материале «Российской газеты».

Экспорт лекарств из России показывает положительную динамику, говорит гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович. Она считает, что его объемы в 2025 году продолжат расти.

Дмитрий Комиссаров, коммерческий директор ОЭЗ Доброград-1, подчеркнул успехи российских производителей в создании высококачественных медикаментов. «Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам, что крайне важно для развивающихся рынков», — добавил он.

В России до конца 2025 года продлен особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ в конце минувшего года.

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Россия ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн лекарственных средств, которые приобретают 160 стран мира. Рустем Муратов, генеральный директор компании «Биннофарм Групп», отмечает, что наибольшим спросом за рубежом пользуются дженерики — это доступные аналоги оригинальных медикаментов, выпущенных производителями из РФ. «Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в материале «Российской газеты». Экспорт лекарств из России показывает положительную динамику, говорит гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович. Она считает, что его объемы в 2025 году продолжат расти. Дмитрий Комиссаров, коммерческий директор ОЭЗ Доброград-1, подчеркнул успехи российских производителей в создании высококачественных медикаментов. «Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам, что крайне важно для развивающихся рынков», — добавил он. В России до конца 2025 года продлен особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ в конце минувшего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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