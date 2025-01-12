12 января 2025
11 января 2025

Свердловчанин наловил десятки рыб за раз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть улова свердловчанин отпустил на подрастание (архивное фото)
Часть улова свердловчанин отпустил на подрастание (архивное фото) Фото:

Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз. Своим уловом он похвастался в соцсетях.

«Сегодняшний день на рыбалке был особенный. Давно я так не ловил, поклевок и сходов было очень много. Рыба хоть и мелкая, но зато получил удовольствие от процесса ловли. Итог рыбалки 57 рыб, много было утоплено» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что рыба начала клевать не сразу, пришлось подождать. Часть улова свердловчанин отпустил на подрастание.

Рыба начала клевать не сразу, мужчине пришлось подождать
Рыба начала клевать не сразу, мужчине пришлось подождать
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз. Своим уловом он похвастался в соцсетях. «Сегодняшний день на рыбалке был особенный. Давно я так не ловил, поклевок и сходов было очень много. Рыба хоть и мелкая, но зато получил удовольствие от процесса ловли. Итог рыбалки 57 рыб, много было утоплено» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что рыба начала клевать не сразу, пришлось подождать. Часть улова свердловчанин отпустил на подрастание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...