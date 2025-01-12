Часть улова свердловчанин отпустил на подрастание (архивное фото)
Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз. Своим уловом он похвастался в соцсетях.
«Сегодняшний день на рыбалке был особенный. Давно я так не ловил, поклевок и сходов было очень много. Рыба хоть и мелкая, но зато получил удовольствие от процесса ловли. Итог рыбалки 57 рыб, много было утоплено» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина рассказал, что рыба начала клевать не сразу, пришлось подождать. Часть улова свердловчанин отпустил на подрастание.
Рыба начала клевать не сразу, мужчине пришлось подождать
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!