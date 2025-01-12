Пермяк, усыновленный канадцами, нашел родственников

Уроженец Соликамска (Пермский край) Лев Сонего, которого усыновила семья из Канады, нашел свою предполагаемую биологическую мать и сестру. Лев хочет сделать ДНК-текст, чтобы подтвердить родство.
«Я пообщался с потенциальными биологическими родственниками — матерью и сестрой. Мы все еще уточняем детали, чтобы убедиться, что все совпадает. Я начал поиски без особых ожиданий и стараюсь так и дальше мыслить. Вся информация, которую мы обменялись, совпадает, что очень обнадеживает. Однако подтвердить это можно только с помощью анализа ДНК», — передает «КП-Пермь» слова Сонего.
Мальчик родился в июле 1994 года в городе Соликамске Пермской области. Родители — Мария и Михаил Плетневы назвали сына Львом. Ребенок остался без попечения мамы и папы. В 1996 году его усыновили иностранцы. Лев вырос в любящей приемной семье в маленьком городке на северо-западе Онтарио в Канаде. В 30 лет он решил разыскать биологических родителей. Лев хотел больше узнать о своих корнях и истории того места, где он родился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!