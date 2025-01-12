12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО на 97-м году ушла из жизни ветеран ВОВ Любовь Нефедова

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран ВОВ Любовь Нефедова скончалась в ХМАО
Ветеран ВОВ Любовь Нефедова скончалась в ХМАО Фото:

В ХМАО ушла из жизни 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нефедова. С 1945 по 1948 годы она служила фронтовой медсестрой в звании лейтенанта, сообщили в югорском отделении Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы». 

«На 97-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Ефимовна Нефедова. После прохождения курсов медсестер и молодого бойца в августе 1945-го начала службу: делала перевязки, стирала бинты, оказывала первую помощь раненым. С 1945 по 1948 служила медсестрой в части пехотных войск в звании лейтенанта», — рассказали в группе «Волонтеры Победы. Сургутский район» в соцсети «ВКонтакте». 

Любовь Нефедова родилась в Куйбышевской области. С 1943 года работала санитаркой в госпитале при воинской части в городе Свободном. В ХМАО она перебралась в 2001 году. Здесь она проживала в поселке Белый Яр Сургутского района.

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В ХМАО ушла из жизни 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нефедова. С 1945 по 1948 годы она служила фронтовой медсестрой в звании лейтенанта, сообщили в югорском отделении Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы».  «На 97-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Ефимовна Нефедова. После прохождения курсов медсестер и молодого бойца в августе 1945-го начала службу: делала перевязки, стирала бинты, оказывала первую помощь раненым. С 1945 по 1948 служила медсестрой в части пехотных войск в звании лейтенанта», — рассказали в группе «Волонтеры Победы. Сургутский район» в соцсети «ВКонтакте».  Любовь Нефедова родилась в Куйбышевской области. С 1943 года работала санитаркой в госпитале при воинской части в городе Свободном. В ХМАО она перебралась в 2001 году. Здесь она проживала в поселке Белый Яр Сургутского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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