Клан Бубновене проиграл в аппаратной борьбе новому директору Центра ремесел ХМАО

В Центре ремесел ХМАО, который много лет возглавляли члены клана Бубновене, сменился директор Фото: Размик Закарян © URA.RU

Скандальный клан мастериц из ХМАО потерпел поражение в югорской «игре престолов». Подведомственный департаменту культуры ХМАО «Центр ремесел» впервые за много лет возглавил не ставленник уволенного по утрате доверия экс-директора Ольги Бубновене. Новым директором стала экс-завотделом проектной деятельности Центра историко-культурного наследия «Касум Ех» Марина Кабакова, которая сообщила об назначении на своей странице «Вконтакте».

«Сегодня я вступила в должность директора Центра народных художественных промыслов и ремесел. Перед Центром стоит много задач в новом году. В первую очередь — это развитие и знакомство с традиционными ремеслами обско-угорских народов, это научная деятельность, это расширение услуг, это бережное вливание народных промыслов и ремесел в креативные индустрии и многое другое», — написала Кабакова.

Новому руководителю в первый же рабочий день начали вставлять палки в колеса. Официальную группу «Центра ремесел» «Вконтакте» угнали, переименовали и заблокировали к ней доступ. «Сейчас группу, в которой за 11 лет существования были размещены гигабайты контента, пытаются восстановить. Говорят, что доступ был у дочери Бубновене — худрука Ксении Илауски. И она, и ее мать уже уволились из Центра ремесел, сейчас в учреждении продолжает работу только внук бывшего директора Артур Юнусов», — отмечает инсайдер.

Клан пользовался поддержкой как экс-главы региона Натальи Комаровой, так и ее любимого зама Елены Шумаковой. Много лет Бубновене руководила Центром ремесел. Однако в 2023 году проверка выявила семейные связи в бюджетном учреждении. Под руководством Бубновене работали ее дочери Ксения Илауски и Юлия Стремилова (Бубновайте), а также внук. Семейство продвигало проекты и внучки — модные коллекции школьницы Ангелины Бубновайте.

В департаменте внутренней политики ХМАО в ответ на запрос журналиста агентства подтвердили конфликт интересов, но уведомление не было рассмотрено из-за увольнения экс-директора. В ДВП направлен повторный запрос о возможном доступе к госпаблику Ксении Илауски.

Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатору ХМАО Елене Майер пришлось разбираться в хитросплетениях югорских кланов. Ставленница семьи Бубновене Екатерина Захарова проиграла Марине Кабаковой в аппаратной борьбе за пост директора центра.

У бывшего аккаунта Центра ремесел новое название и новый адрес, и новое руководство не может получить к нему доступ скриншот страницы «Народное искусство Югры» в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/folkartugra