12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО больше двух недель разыскивают 54-летнего жителя Пыть-Яха

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение Анатолия Филатова из Пыть-Яха неизвестно с 30 декабря 2024 года
Местоположение Анатолия Филатова из Пыть-Яха неизвестно с 30 декабря 2024 года Фото:

В ХМАО пропал 54-летний житель Пыть-Яха Анатолий Филатов. О местоположении мужчины неизвестно с 30 декабря 2024 года, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Филатов Анатолий Витальевич, Пыть-Ях, ХМАО-Югра. С 30 декабря 2024 года его местонахождение неизвестно», — гласит информация в группе югорской «ЛизаАлерт» во ВКонтакте.

Анатолий Филатов ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, подстрижен налысо. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтеры просят обращаться на горячую линию.

В ХМАО разыскивают 54-летнего Анатолия Филатова
В ХМАО разыскивают 54-летнего Анатолия Филатова
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вторую неделю ищут 53-летнего мужчину, пропавшего в Сургуте. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что в момент пропажи на нем была надета ярко-желтая куртка

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В ХМАО пропал 54-летний житель Пыть-Яха Анатолий Филатов. О местоположении мужчины неизвестно с 30 декабря 2024 года, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Филатов Анатолий Витальевич, Пыть-Ях, ХМАО-Югра. С 30 декабря 2024 года его местонахождение неизвестно», — гласит информация в группе югорской «ЛизаАлерт» во ВКонтакте. Анатолий Филатов ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, подстрижен налысо. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтеры просят обращаться на горячую линию. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вторую неделю ищут 53-летнего мужчину, пропавшего в Сургуте. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что в момент пропажи на нем была надета ярко-желтая куртка
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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