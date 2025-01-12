В ХМАО больше двух недель разыскивают 54-летнего жителя Пыть-Яха

В ХМАО пропал 54-летний житель Пыть-Яха Анатолий Филатов. О местоположении мужчины неизвестно с 30 декабря 2024 года, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Филатов Анатолий Витальевич, Пыть-Ях, ХМАО-Югра. С 30 декабря 2024 года его местонахождение неизвестно», — гласит информация в группе югорской «ЛизаАлерт» во ВКонтакте.
Анатолий Филатов ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, подстрижен налысо. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтеры просят обращаться на горячую линию.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вторую неделю ищут 53-летнего мужчину, пропавшего в Сургуте. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что в момент пропажи на нем была надета ярко-желтая куртка
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