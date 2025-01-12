Свердловский чиновник держал нарколабораторию, ее накрыла ФСБ

В Екатеринбурге задержали сотрудника минАПК, который выращивал коноплю

13 января 2025 в 09:06 Размер текста - 17 +

Чекисты провели операцию перед Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь К. попался на культивировании конопли. Она, по предварительным данным, выращивалась на квартире у его друга — пожарного МЧС, рассказал URA.RU информированный источник. «Сотрудники ФСБ проводили обыски перед Новым годом, изъяли больше 100 горшков конопли. Ее выращивали с целью продажи. В этой группе был и третий человек (Семен З. — прим. ред.). В его жилище обнаружили около 20 пакетиков с анашой», — поделился собеседник. По его информации, Семен З. сейчас на свободе (ему назначен запрет определенных действий). А Игорь К. и его вероятный подельник были арестованы 30 декабря. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь К. попался на культивировании конопли. Она, по предварительным данным, выращивалась на квартире у его друга — пожарного МЧС, рассказал URA.RU информированный источник. «Сотрудники ФСБ проводили обыски перед Новым годом, изъяли больше 100 горшков конопли. Ее выращивали с целью продажи. В этой группе был и третий человек (Семен З. — прим. ред.). В его жилище обнаружили около 20 пакетиков с анашой», — поделился собеседник. По его информации, Семен З. сейчас на свободе (ему назначен запрет определенных действий). А Игорь К. и его вероятный подельник были арестованы 30 декабря. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).