12 января 2025

Свердловский чиновник держал нарколабораторию, ее накрыла ФСБ

В Екатеринбурге задержали сотрудника минАПК, который выращивал коноплю
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, уничтожение конопли
Чекисты провели операцию перед Новым годом Фото:

Начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь К. попался на культивировании конопли. Она, по предварительным данным, выращивалась на квартире у его друга — пожарного МЧС, рассказал URA.RU информированный источник.

«Сотрудники ФСБ проводили обыски перед Новым годом, изъяли больше 100 горшков конопли. Ее выращивали с целью продажи. В этой группе был и третий человек (Семен З. — прим. ред.). В его жилище обнаружили около 20 пакетиков с анашой», — поделился собеседник.

По его информации, Семен З. сейчас на свободе (ему назначен запрет определенных действий). А Игорь К. и его вероятный подельник были арестованы 30 декабря. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).

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Начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь К. попался на культивировании конопли. Она, по предварительным данным, выращивалась на квартире у его друга — пожарного МЧС, рассказал URA.RU информированный источник. «Сотрудники ФСБ проводили обыски перед Новым годом, изъяли больше 100 горшков конопли. Ее выращивали с целью продажи. В этой группе был и третий человек (Семен З. — прим. ред.). В его жилище обнаружили около 20 пакетиков с анашой», — поделился собеседник. По его информации, Семен З. сейчас на свободе (ему назначен запрет определенных действий). А Игорь К. и его вероятный подельник были арестованы 30 декабря. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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