12 января 2025
11 января 2025

Челябинские туристы в аэропорту в 2024 году чаще всего забывали телефоны и часы

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы в аэропорту чаще всего забывают свои девайсы
Туристы в аэропорту чаще всего забывают свои девайсы Фото:

В челябинском аэропорту имени Курчатова в 2024 году путешественники чаще всего оставляли свои телефоны и часы. Как рассказали в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия», за год туристы забыли на территории аэровокзала 686 предметов.

«В топ-5 „потеряшек“ вошли различные гаджеты. Среди них есть сотовые телефоны, беспроводные наушники и часы», — уточнили в офисе аэропорта.

Также теряли зарядные устройства, портативные аккумуляторы, очки. Некоторые пассажиры оставили в аэропорту головные уборы и подушки для путешествий.

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В челябинском аэропорту имени Курчатова в 2024 году путешественники чаще всего оставляли свои телефоны и часы. Как рассказали в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия», за год туристы забыли на территории аэровокзала 686 предметов. «В топ-5 „потеряшек“ вошли различные гаджеты. Среди них есть сотовые телефоны, беспроводные наушники и часы», — уточнили в офисе аэропорта. Также теряли зарядные устройства, портативные аккумуляторы, очки. Некоторые пассажиры оставили в аэропорту головные уборы и подушки для путешествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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