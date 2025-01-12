Челябинские туристы в аэропорту в 2024 году чаще всего забывали телефоны и часы

Туристы в аэропорту чаще всего забывают свои девайсы
В челябинском аэропорту имени Курчатова в 2024 году путешественники чаще всего оставляли свои телефоны и часы. Как рассказали в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия», за год туристы забыли на территории аэровокзала 686 предметов.
«В топ-5 „потеряшек“ вошли различные гаджеты. Среди них есть сотовые телефоны, беспроводные наушники и часы», — уточнили в офисе аэропорта.
Также теряли зарядные устройства, портативные аккумуляторы, очки. Некоторые пассажиры оставили в аэропорту головные уборы и подушки для путешествий.
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