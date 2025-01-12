12 января 2025
11 января 2025

В Челябинской области пройдут соревнования по дрифту. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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На базе отдыха «Русский остров» в Челябинской области 18 и 19 января пройдет второй этап соревнований по дрифту ULD WINTER DRIFT CUP. Как сообщают организаторы, для зрителей будут открыты площадка дрифт-такси, прокаты картинга, а также тюбинга и другие развлечения.

«РегионUNO ULD WINTER DRIFT CUP — 2-й этап: 18-19 января, озеро Калды, база отдыха „Русский остров“. Вход свободный! Для зрителей: дрифт-такси, прокат картинга, бесплатная горка для детей и тюбинги», — сообщили в группе «Уральская лига Дрифта» во «ВКонтакте».

Кроме того, на территории базы отдыха можно будет посетить различные кафе, в которых будут транслироваться соревнования. Гостям мероприятия дрифт-такси обойдется в тысячу рублей за два круга. За пять минут катания на картинге придется отдать 500 рублей. Аренда тюбинга на час обойдется в 200 рублей. Также в рамках турнира впервые будет доступен прокат снегоходов и квадроциклов по установленному маршруту с инструктором. Цена экстрим-отдыха — восемь тысяч рублей.

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На базе отдыха «Русский остров» в Челябинской области 18 и 19 января пройдет второй этап соревнований по дрифту ULD WINTER DRIFT CUP. Как сообщают организаторы, для зрителей будут открыты площадка дрифт-такси, прокаты картинга, а также тюбинга и другие развлечения. «РегионUNO ULD WINTER DRIFT CUP — 2-й этап: 18-19 января, озеро Калды, база отдыха „Русский остров“. Вход свободный! Для зрителей: дрифт-такси, прокат картинга, бесплатная горка для детей и тюбинги», — сообщили в группе «Уральская лига Дрифта» во «ВКонтакте». Кроме того, на территории базы отдыха можно будет посетить различные кафе, в которых будут транслироваться соревнования. Гостям мероприятия дрифт-такси обойдется в тысячу рублей за два круга. За пять минут катания на картинге придется отдать 500 рублей. Аренда тюбинга на час обойдется в 200 рублей. Также в рамках турнира впервые будет доступен прокат снегоходов и квадроциклов по установленному маршруту с инструктором. Цена экстрим-отдыха — восемь тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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