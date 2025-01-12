12 января 2025
11 января 2025

Стало известно, что горит в Челябинске около промплощадки ЧТЗ

На территории, прилегающей к Челябинскому тракторному заводу, произошел пожар
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, мчс, пожар, спасатели, пожарные, пожарный
На мете работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото:

В Челябинске рано утром 13 января на территории, прилегающей к Челябинскому тракторному заводу, произошел пожар. На производственную деятельность предприятия это не повлияло, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак». Но есть угроза распространения огня, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Пожар произошел на прилегающей территории. Там работают арендаторы. На производственную деятельность предприятия ЧТЗ возгорание никак не повлияло. Завод продолжает работу в штатном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак».

Прибывшие на место пожарные установили, что пожар произошел в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей. «Происходит горение на площади 200 кв.м, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Дополнительная информация уточняется», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске в промзоне ЧТЗ 13 января утром произошел крупный пожар. Очевидцы сообщили об огромном столбе черного дыма в районе ТРК «Алмаз».

Очевидцы сообщают об огромном столбе черного дыма
Очевидцы сообщают об огромном столбе черного дыма

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В Челябинске рано утром 13 января на территории, прилегающей к Челябинскому тракторному заводу, произошел пожар. На производственную деятельность предприятия это не повлияло, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак». Но есть угроза распространения огня, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Пожар произошел на прилегающей территории. Там работают арендаторы. На производственную деятельность предприятия ЧТЗ возгорание никак не повлияло. Завод продолжает работу в штатном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак». Прибывшие на место пожарные установили, что пожар произошел в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей. «Происходит горение на площади 200 кв.м, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Дополнительная информация уточняется», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области. В Челябинске в промзоне ЧТЗ 13 января утром произошел крупный пожар. Очевидцы сообщили об огромном столбе черного дыма в районе ТРК «Алмаз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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