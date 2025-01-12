Стало известно, что горит в Челябинске около промплощадки ЧТЗ

В Челябинске рано утром 13 января на территории, прилегающей к Челябинскому тракторному заводу, произошел пожар. На производственную деятельность предприятия это не повлияло, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак». Но есть угроза распространения огня, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Пожар произошел на прилегающей территории. Там работают арендаторы. На производственную деятельность предприятия ЧТЗ возгорание никак не повлияло. Завод продолжает работу в штатном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак».
Прибывшие на место пожарные установили, что пожар произошел в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей. «Происходит горение на площади 200 кв.м, существует угроза распространения. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Дополнительная информация уточняется», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В Челябинске в промзоне ЧТЗ 13 января утром произошел крупный пожар. Очевидцы сообщили об огромном столбе черного дыма в районе ТРК «Алмаз».
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