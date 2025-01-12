В промзоне в Челябинске произошел крупный пожар

Подразделения пожарных отправили на место ЧП (архивное фото)
В Челябинске в промзоне ЧТЗ 13 января утром произошел крупный пожар. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Подразделения выехали на место. Ждем подробную информацию», — сообщила пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. Черный дым от пожара наблюдается в районе промзоны ЧТЗ за ТРК «Алмаз», рассказали очевидцы.
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