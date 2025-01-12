12 января 2025
11 января 2025

В промзоне в Челябинске произошел крупный пожар

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Подразделения пожарных отправили на место ЧП (архивное фото) Фото:

В Челябинске в промзоне ЧТЗ 13 января утром произошел крупный пожар. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Подразделения выехали на место. Ждем подробную информацию», — сообщила пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. Черный дым от пожара наблюдается в районе промзоны ЧТЗ за ТРК «Алмаз», рассказали очевидцы.

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В Челябинске в промзоне ЧТЗ 13 января утром произошел крупный пожар. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Подразделения выехали на место. Ждем подробную информацию», — сообщила пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. Черный дым от пожара наблюдается в районе промзоны ЧТЗ за ТРК «Алмаз», рассказали очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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