12 января 2025
11 января 2025

Каждая восьмая проба челябинского масла и колбасы оказалась с нарушениями

© Служба новостей «URA.RU»
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В животноводческой продукции каждая восьмая проба оказалась с нарушениями
В животноводческой продукции каждая восьмая проба оказалась с нарушениями Фото:

В Челябинской области в 2024 году каждая восьмая проба масла, колбасы и другой животноводческой продукции была сделана с нарушением техрегламентов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за год проверили почти полторы тысячи образцов продукции.

«Инспекторы в ходе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции в 2024 году взяли 1,4 тысячи проб. Каждая восьмая проба не соответствовала требованиям технических регламентов», — заявили в Россельхознадзоре.

Недобросовестным производителям объявили предостережения. У некоторых отозвали декларации о соответствии на продукцию. В выборку также попали творог, сыр, сметана, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция.

В рамках государственного эпизоотического мониторинга сотрудники провели более 26 тысяч исследований на инфекционные заболевания. Проверяли на ящур, африканскую чуму свиней, птичий грипп и другие болезни. Возбудители особо опасных заболеваний не обнаружили. Приведенная статистика не учитывала бешенство животных. Вирус зафиксирован в Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

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В Челябинской области в 2024 году каждая восьмая проба масла, колбасы и другой животноводческой продукции была сделана с нарушением техрегламентов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за год проверили почти полторы тысячи образцов продукции. «Инспекторы в ходе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции в 2024 году взяли 1,4 тысячи проб. Каждая восьмая проба не соответствовала требованиям технических регламентов», — заявили в Россельхознадзоре. Недобросовестным производителям объявили предостережения. У некоторых отозвали декларации о соответствии на продукцию. В выборку также попали творог, сыр, сметана, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция. В рамках государственного эпизоотического мониторинга сотрудники провели более 26 тысяч исследований на инфекционные заболевания. Проверяли на ящур, африканскую чуму свиней, птичий грипп и другие болезни. Возбудители особо опасных заболеваний не обнаружили. Приведенная статистика не учитывала бешенство животных. Вирус зафиксирован в Челябинской, Курганской и Свердловской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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