Каждая восьмая проба челябинского масла и колбасы оказалась с нарушениями

В Челябинской области в 2024 году каждая восьмая проба масла, колбасы и другой животноводческой продукции была сделана с нарушением техрегламентов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за год проверили почти полторы тысячи образцов продукции.
«Инспекторы в ходе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции в 2024 году взяли 1,4 тысячи проб. Каждая восьмая проба не соответствовала требованиям технических регламентов», — заявили в Россельхознадзоре.
Недобросовестным производителям объявили предостережения. У некоторых отозвали декларации о соответствии на продукцию. В выборку также попали творог, сыр, сметана, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция.
В рамках государственного эпизоотического мониторинга сотрудники провели более 26 тысяч исследований на инфекционные заболевания. Проверяли на ящур, африканскую чуму свиней, птичий грипп и другие болезни. Возбудители особо опасных заболеваний не обнаружили. Приведенная статистика не учитывала бешенство животных. Вирус зафиксирован в Челябинской, Курганской и Свердловской областей.
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