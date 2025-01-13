На Челябинскую область обрушится череда северных циклонов

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Северные циклоны принесут снегопады Фото:

В предстоящую неделю, с 13 по 19 января, через Челябинскую область пройдет череда северных циклонов, которые принесут умеренные снегопады. О погоде на предстоящую неделю сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В течение недели погоду региона будет определять чередование глубоких ложбин северных циклонов и промежуточных гребней высокого давления. С прохождением фронтальных систем в отдельные дни пройдет небольшой, местами умеренный снег», — уточнили метеорологи.

Синоптики предупредили, что в среднем температура воздуха будет выше нормы, но к выходным под влиянием гребня высокого давления возможны сильные заморозки. К воскресенью ситуация должна стабилизироваться.

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В предстоящую неделю, с 13 по 19 января, через Челябинскую область пройдет череда северных циклонов, которые принесут умеренные снегопады. О погоде на предстоящую неделю сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В течение недели погоду региона будет определять чередование глубоких ложбин северных циклонов и промежуточных гребней высокого давления. С прохождением фронтальных систем в отдельные дни пройдет небольшой, местами умеренный снег», — уточнили метеорологи. Синоптики предупредили, что в среднем температура воздуха будет выше нормы, но к выходным под влиянием гребня высокого давления возможны сильные заморозки. К воскресенью ситуация должна стабилизироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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