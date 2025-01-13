На Челябинскую область обрушится череда северных циклонов

В предстоящую неделю, с 13 по 19 января, через Челябинскую область пройдет череда северных циклонов, которые принесут умеренные снегопады. О погоде на предстоящую неделю сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В течение недели погоду региона будет определять чередование глубоких ложбин северных циклонов и промежуточных гребней высокого давления. С прохождением фронтальных систем в отдельные дни пройдет небольшой, местами умеренный снег», — уточнили метеорологи.
Синоптики предупредили, что в среднем температура воздуха будет выше нормы, но к выходным под влиянием гребня высокого давления возможны сильные заморозки. К воскресенью ситуация должна стабилизироваться.
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