Свердловского шахтера осудят за гибель рабочего при взрыве

13 января 2025 в 11:32 Размер текста - 17 +

Дело завели по части второй статьи 217 УК РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» В Краснотурьинске (Свердловская область) перед судом предстанет работник шахты «Северопесчанская», которого обвинили в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть 37-летнего проходчика во время взрыва. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника шахты „Северопесчанская“. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. По версии следствия, обвиняемый, работая проходчиком, получил от горного мастера наряд-задание и в составе бригады приступил к подготовке взрывных работ. Мужчина складировал взрывчатые материалы в неположенном месте и дал указание другому 37-летнему рабочему подать импульс к детонации, что и привело к трагедии. ЧП случилось вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров — четверых смогли вытащить живыми. Трех положили в больницу, а один отделался испугом. Руководство предприятия поможет семье погибшего. У него остались двое детей. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) перед судом предстанет работник шахты «Северопесчанская», которого обвинили в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть 37-летнего проходчика во время взрыва. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника шахты „Северопесчанская“. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — следует из сообщения. По версии следствия, обвиняемый, работая проходчиком, получил от горного мастера наряд-задание и в составе бригады приступил к подготовке взрывных работ. Мужчина складировал взрывчатые материалы в неположенном месте и дал указание другому 37-летнему рабочему подать импульс к детонации, что и привело к трагедии. ЧП случилось вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров — четверых смогли вытащить живыми. Трех положили в больницу, а один отделался испугом. Руководство предприятия поможет семье погибшего. У него остались двое детей. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.