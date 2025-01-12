12 января 2025

Минтарифов Пермского края подтвердило уход министра

Глава минтарифов Пермского края Мария Козлова покинет пост 20 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Козлова из отпуска на работу не вернется
Мария Козлова из отпуска на работу не вернется Фото:

Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова покинет должность 20 января. Эту информацию подтвердили в ведомстве.

«Последний рабочий день министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марии Козловой — 20 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство. Кто займет кресло министра, не сообщается.

Информация об уходе Козловой с поста появилась еще 28 декабря 2024 года. Сейчас она находится в отпуске. 

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Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова покинет должность 20 января. Эту информацию подтвердили в ведомстве. «Последний рабочий день министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марии Козловой — 20 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство. Кто займет кресло министра, не сообщается. Информация об уходе Козловой с поста появилась еще 28 декабря 2024 года. Сейчас она находится в отпуске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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