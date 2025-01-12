Минтарифов Пермского края подтвердило уход министра

Мария Козлова из отпуска на работу не вернется
Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова покинет должность 20 января. Эту информацию подтвердили в ведомстве.
«Последний рабочий день министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марии Козловой — 20 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министерство. Кто займет кресло министра, не сообщается.
Информация об уходе Козловой с поста появилась еще 28 декабря 2024 года. Сейчас она находится в отпуске.
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